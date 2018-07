Inter tenta mostrar otimismo após derrota para Grêmio A derrota por 2 a 0 para o Grêmio, no Beira-Rio, complicou a situação do Internacional no Campeonato Gaúcho, mas a equipe tentou manter o otimismo para a segunda partida da final. Para conquistar o título estadual, a equipe precisará vencer o segundo duelo, no Estádio Olímpico, por dois gols de diferença desde que marcando ao menos três gols.