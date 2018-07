Inter terá meio de campo modificado no Engenhão O Internacional deverá entrar em campo para pegar o Botafogo, neste domingo, no Engenhão, com um meio de campo bastante diferente daquele que venceu o Bahia, quarta à noite, no Beira-Rio. Ao mesmo tempo que perdeu três volantes, o técnico Dorival Júnior ganhou o reforço de outros dois para comporem o meio colorado com Oscar e D''Alessandro. Gilberto, que marcou o gol da vitória sobre o Bahia, o primeiro dele com a camisa do Inter, será mantido ao lado de Leandro Damião.