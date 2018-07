Inter terá seis baixas para amistoso contra o Cerro

PORTO ALEGRE - O técnico Dunga terá seis baixas para armar o Internacional no amistoso diante do Cerro, que será realizado neste sábado, às 20 horas, em Rivera, no Uruguai. Com problemas físicos, Muriel, Ygor e Otávio se juntaram a Leandro Damião, Caio e Gilberto, que, lesionados, já eram desfalques certos.

A principal surpresa fica por conta do goleiro Muriel. Ele foi poupado de atividades de contato por recomendação médica, após ter sofrido um pequeno problema na cabeça. Por precaução, a comissão técnica achou melhor não utilizá-lo na partida diante do time uruguaio.

Já Ygor e Otávio estão fora por problemas musculares. O volante sentiu um pequeno desconforto na panturrilha direita, será reavaliado, mas também fica fora por precaução. Já o meia tem uma lesão na coxa esquerda, está em trabalho de fisioterapia e não tem condições de enfrentar o Cerro.

Eles se juntam aos outros três desfalques já dados como certo por Dunga. Cortado da seleção brasileira por lesão na coxa direita, Leandro Damião ficará fazendo fisioterapia, assim como Caio, que passou por cirurgia no pé esquerdo. Gilberto também tem problema físico, mas não atuará também porque pode deixar o Inter em breve.