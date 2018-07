Inter testa gramado do novo Beira-Rio e vence jogo-treino

PORTO ALEGRE - Ainda sem contar com o alvará do Corpo de Bombeiros, o Internacional teve que desistir da ideia de fazer o primeiro jogo do reformado Beira-Rio na próxima quarta-feira, segundo anunciou na sexta-feira à noite. Mas nada impediu que o clube aproveitasse o gramado do estádio para realizar um jogo-treino neste sábado, diante do Cerâmica, com vitória por 3 a 0.

Foram 90 minutos de atividade, com o Inter utilizando duas formações distintas, uma em cada tempo. No primeiro, vantagem colorada por 2 a 0, com gols de Gilberto e Jorge Henrique. O time teve: Muriel; Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz e Alex; D''Alessandro, Jorge Henrique e Rafael Moura.

Dida está se recuperando de lesão e não participou da atividade. Outros três reforços, porém, foram titulares: Gilberto (ex-Botafogo), Paulão (ex-Cruzeiro) e Aránguiz (ex-Universidad de Chile).

No segundo tempo, o Internacional atuou com reservas. Teve: Agenor; Caio, Índio, Ernando e Alan Ruschel; Augusto, Josimar, Alan Patrick e Eduardo Sasha; Wellington Paulista e Valdívia. Sasha foi quem marcou o gol que fechou a contagem.