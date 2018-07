Inter transfere jogo do fim de semana para o Beira-Rio

Por ter sediado o show do músico inglês Roger Waters, no domingo passado, o Beira-Rio não teria condições de receber a partida diante do Canoas. Assim, o Inter acertou com o Cerâmica o aluguel do Estádio Antônio Viera Ramos, em Gravataí.

Mas a remoção do palco foi concluída mais rápido do que o previsto e, já na quarta-feira, o gramado do Beira-Rio estava liberado para ser utilizado. Por conta disso, o Inter pediu uma vistoria, teve seu estádio aprovado, e optou por mandar a partida contra o Cerâmica em Porto Alegre mesmo. O confronto será no domingo, às 16h.

Com 13 pontos, o Internacional lidera o Grupo 1 do returno. O Canoas vem na segunda posição, com 8, mas um jogo a menos. Em caso de vitória colorada no domingo, a equipe assegura o primeiro lugar na chave e uma tabela teoricamente mais fácil nos mata-mata.