Inter treina a portas fechadas e Odair busca substituto para William Pottker

O Internacional treinou neste sábado com portões fechados no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em preparação para o duelo contra o Brasil, de Pelotas (RS), em casa, nesta segunda-feira, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Odair Hellmann começa a definir a escalação, busca corrigir erros e tenta apressar o encaixe do time.

Odair Hellmann testou, no trabalho, alternativas para a vaga do atacante William Pottker, que desfalca o time pois fraturou o nariz. Neilton e Patrick se apresentam como as principais opções. O primeiro, vindo do Vitória na janela de transferências, sai na frente e é o favorito a começar entre os titulares.

Neilton agradou o treinador nas quatro vezes jogos em que atuou, três delas vindo do banco de reservas. Em relação a Patrick, Neilton, naturalmente, deixa o time mais ofensivo em um momento que pede agressividade ao Internacional, que faz um início muito aquém do esperado no Estadual, visto que só venceu um dos quatro jogos até aqui e ocupa o sétimo lugar na tabela de classificação.

Outra novidade para o duelo desta segunda-feira é a volta do lateral-direito Zeca, recuperado de dores musculares. O lateral-esquerdo Uendel também treinou com bola nesta semana e pode integrar a lista de suplentes.

A provável escalação do Internacional tem: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D’Alessandro e Neilton (Patrick); Tréllez. O grupo colorado ainda treina mais uma vez, na tarde deste domingo, antes da partida.