Inter treina cedo para se adaptar ao fuso horário de Abu Dabi

Os jogadores do Internacional não tiveram descanso na manhã desta sexta-feira em Abu Dabi. Preocupada em adaptar o grupo o mais rápido possível ao fuso horário dos Emirados Árabes Unidos, que é de seis horas a mais do que o brasileiro, a comissão técnica comandou uma atividade física às 10 horas locais no hotel onde a equipe está concentrada para a disputa do Mundial de Clubes.

"O treino de hoje foi mais para tirar os jogadores da cama mesmo, para que eles tenham sono à noite e possam dormir mais cedo. Nesta primeira noite muita gente teve dificuldade para dormir, mas aos poucos isso vai se estabilizando", explicou o preparador físico Fabio Mahseredjian.

Na sala de musculação do hotel, os jogadores do Internacional se revezaram entre os vários aparelhos instalados. "Foi um treino de carga baixa, que também serve para prevenir lesões", disse Mahseredjian.

Ainda nesta sexta-feira, o Internacional fará um treino com bola no CT Sultan Bin Zayed Al Nahyan, em Abu Dabi. Em seguida, a equipe vai ao Estádio Mohammed Bin Zayed acompanhar ao jogo entre Pachuca e Mazembe. O vencedor vai enfrentar o time gaúcho no dia 14 de dezembro, pelas semifinais do Mundial de Clubes.