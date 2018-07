Inter treina com 12 jogadores de linha e Zago faz mistério para estreia

O técnico Antônio Carlos Zago já indicou que seu modelo de trabalho no Internacional será de mistério. Na véspera da estreia do Campeonato Gaúcho, neste sábado, ele montou a equipe titular com 12 jogadores de linha no último treino técnico e tático antes do duelo contra o Veranópolis, fora de casa.

Não há segredo na linha de zaga, formada por Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel, da mesma forma que Danilo Fernandes continua como titular no gol de forma indiscutível. No meio-campo, jogam Rodrigo Dourado, Diego (pela esquerda) e D'Alessandro (na parte central). No ataque, Roberson estreia como centroavante titular.

Assim, uma dúvida é para a posição de primeira volante. Anselmo e Fernando Bob disputa a posição. No ataque, a dúvida de Antônio Carlos Zago é entre Aylon e Nico López como atacantes que jogam abertos pela direita. Os quatro participaram da movimentação neste sábado, mas só dois deles sairão jogando no domingo.

Atual hexacampeão gaúcho, o Internacional começou sua pré-temporada em 11 de janeiro, ainda de ressaca um mês após ser rebaixado. Por enquanto, já contratou o lateral-direito Alemão, os zagueiros Neris e Klaus, o lateral-esquerdo Uendel e o atacante Roberson. Também deve trazer o lateral-esquerdo Carlinhos, do São Paulo.

Por enquanto, Anderson e William não estão inscritos no Campeonato Gaúcho, assim como Eduardo Sasha e Ariel, machucados. Sasha, aliás, pode não voltar a tempo de jogar o Estadual. Além deles, Gustavo Ferrareis e Valdivia também estão no departamento médico e não jogam a estreia.