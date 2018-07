Inter treina com portões abertos e recebe apoio de cerca de mil torcedores

Na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Internacional optou por abrir o treino deste sábado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e contou com o apoio de cerca de mil torcedores. Com faixas, bandeiras e bateria, eles incentivaram os jogadores como se estivessem em uma partida. Não houve vaias ou críticas a nenhum atleta.

No fim do trabalho, os jogadores foram até a arquibancada, tiraram fotos e distribuíram autógrafos. Antes, o técnico Celso Roth comandou um trabalho técnico. Os jogadores fizeram primeiro um treinamento de posse de bola e depois realizaram um trabalho em campo reduzido.

Como não há rodada neste final de semana, o elenco colorado terá o domingo de folga. Na segunda-feira, retornam e treinam no turno da manhã. Em 17.º lugar na tabela de classificação com 38 pontos, o Internacional tentará sair da zona de rebaixamento em duelo contra a Ponte Preta, na quinta, no estádio Beira-Rio.

Celso Roth ainda não deu pistas sobre a formação da equipe. A tendência é que William, que vinha atuando no meio de campo, retorne para sua posição de origem, a lateral direita, já que Ceará está lesionado.

O treinador ainda não sabe se poderá contar com o meia-atacante Valdívia. O jogador foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por simulação de pênalti no lance que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, em duelo pela 29.ª rodada. O julgamento está marcado para quinta-feira, a partir das 10 horas.