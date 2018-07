Inter treina com portões fechados e participação do goleiro Alisson

Com portões fechados, o elenco do Internacional treinou nesta terça-feira em um hotel na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, onde o grupo permanecerá até a próxima quinta-feira para aproveitar a primeira semana livre que Guto Ferreira tem desde que assumiu o comando técnico do clube, no início deste mês.

A atividade teve uma visita especial. De férias no Brasil, o goleiro Alisson, da seleção e que atualmente defende a Roma, da Itália, pediu para participar dos trabalhos com os ex-companheiros do clube que defendeu até o ano passado.

Os jogadores que no exercício da última segunda haviam focado no desenvolvimento da parte física, agora treinaram com bola. Mas o treinador Guto Ferreira não deu pistas sobre os atletas com os quais pretende iniciar a partida. O grupo terá mais uma sessão de treinos na tarde desta terça.

No próximo sábado, a equipe enfrentará o Boa, no Beira-Rio, em jogo marcado para às 16h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, o Inter ocupa a quarta colocação na tabela - dentro da zona de acesso para a Série A -, com 17 pontos, apenas dois atrás do Guarani, o líder da competição.