Inter treina e Helmann estuda substituto para Nico López na Copa do Brasil

Os jogadores do Internacional se reapresentaram na manhã desta segunda-feira, após o empate sem gols com o São Luiz, em casa, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Odair Hellmann está de olho no duelo contra o Cianorte, quinta-feira, no estádio do Beira-Rio, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Os jogadores titulares no duelo pelo Estadual fizeram apenas um trabalho de recuperação na academia. Os reservas participaram de um trabalho em campo reduzido. Para a partida, o treinador não poderá contar com o atacante Nico López, suspenso.

Por isso, no jogo contra o São Luiz, ele deixou o uruguaio no banco e testou alternativas para substituir o atleta na Copa do Brasil. No domingo, ele iniciou a partida com o meio-campo formado por Juan Alano, Camilo e Wellington Silva. Mas Marcinho também briga pela vaga.

Além de Nico López, Helmann não terá o goleiro Danilo Fernandes e o atacante William Pottker, ambos lesionados. Após a atividade, o zagueiro Klaus falou sobre suas expectativas para a próxima partida.

"Hoje (segunda-feira) treinamos com as informações que o Odair nos passou do time deles (Cianorte), mas a partir de amanhã (terça-feira) a gente começa a estudar essa parte que mostra a qualidade de cada jogador e como se posicionam. A gente estuda para estar bem preparado no confronto".

A partir desta terceira fase da Copa do Brasil, as partidas são de ida e volta. O Internacional jogará a segunda partida fora de casa, no dia 14 de março. Antes, a equipe terá dois jogos pelo Estadual. No dia 7, visitará o Cruzeiro pela 11ª rodada. E, no dia 11, o clássico contra o Grêmio, em jogo adiado da sexta rodada.

O Internacional lidera o Campeonato Gaúcho com 17 pontos, mas tem um jogo a mais do que as outras equipes. Isso porque o time colorado teve o jogo da décima rodada antecipado - goleou o São José por 4 a 0 em 8 de fevereiro.