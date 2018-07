Inter treina em dois períodos e Anselmo pode estrear no time titular Contratado junto ao Joinville e regularizado na última segunda-feira junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o volante Anselmo pode fazer sua estreia com a camisa do Internacional já no time titular. O jogador foi escalado em parte da atividade da tarde desta terça-feira no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre.