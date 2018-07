Inter treina em São Paulo antes de seguir para Alemanha O elenco do Internacional fez na manhã deste domingo, em São Paulo, o seu último treino no Brasil antes de seguir para a Alemanha, onde disputará a Copa Audi a partir desta terça-feira, quando estreará no torneio amistoso contra o Barcelona, em Munique. O time realizou uma atividade no CT do Corinthians e tinha embarque marcado para a tarde no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP).