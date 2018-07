Inter treina finalizações antes de enfrentar o líder No dia seguinte ao empate em 1 a 1 com o Atlético-PR, o Internacional treinou a pontaria nesta sexta-feira, no CT do Parque Gigante. Participaram da atividade apenas os reservas, que não atuaram na partida contra os paranaenses, e os titulares Josimar e Leandro Damião. D''Alessandro, Forlán, Gabriel, Índio e Willians correram ao redor do gramado.