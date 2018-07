Inter treina finalizações e Aguirre mantém indefinição no ataque

Nilmar não joga desde a final do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio, e está recuperado de dores musculares. No fim de semana, ficou no banco diante do Avaí, pelo Brasileirão. Se voltar ao time, deve ocupar o lugar de Eduardo Sasha, formando dupla de ataque com Lisandro Lopez.

Nesta segunda-feira à tarde, no CT do Parque Gigante, Nilmar participou do treino dedicado a atacantes e meio-campistas, que trabalharam jogadas de velocidade e finalização. Na outra parte do campo, os zagueiros foram alinhados para testar estratégias defensivas.

A tendência é que o Inter comece as quartas de final da Libertadores com: Alisson; William, Alan Costa, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Aránguiz, D?Alessandro, Valdívia e Eduardo Sasha (Nilmar); Lisandro López.