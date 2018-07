Inter treina finalizações e Argel mantém mistério sobre time para semifinal

Na primeira parte do treino no CT do Parque Gigante, ele dividiu o elenco em dois. De um lado trabalhavam os jogadores de defesa, sob o comando do Odair Hellmann. Argel, ex-zagueiro, ficou com os atletas de meio e ataque, numa atividade de cruzamentos e finalizações.

Na segunda metade dos trabalhos, os jogadores foram divididos em quatro times, realizando um treino técnico/tático. O único indício dado por ele é que Fabinho pode atuar na lateral direita. O volante treinou junto com Paulo Cezar Magalhães, e pode ser improvisado contra o São José. O titular William está suspenso pela cotovelada em Bolaños no Gre-Nal.

Diante do São Paulo-RS, no domingo, Paulo Cezar foi escalado como titular, mas saiu no intervalo. Fabinho foi recuado e jogou o segundo tempo como lateral-direito. Se Argel optar por repetir a experiência, Anderson pode entrar no meio-campo.