Inter treina sem D'Alessandro e pode ter seis desfalques contra o Coritiba

PORTO ALEGRE - Para muitos o melhor jogador deste início de Campeonato Brasileiro, o meia argentino D''Alessandro desfalcou o treino do Inter nesta terça-feira, na véspera do confronto contra o Coritiba, que vai acontecer quarta, no Couto Pereira. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, porém, D''Alessandro foi "poupado" da atividade.

Caso não possa entrar em campo em Curitiba, o argentino será o sexto desfalque do técnico Abel Braga, que não vai poder contar com Willians e Juan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Paulão, machucado, Aránguiz, à serviço da seleção chilena que vai à Copa, e Gilberto, que está com a seleção brasileira sub-21 na França.

No treino desta terça no CT do Parque Gigante os jogadores realizaram uma atividade de simulação de jogo, em campo reduzido. Depois, parte do grupo praticou cobranças de falta, enquanto os atacantes treinavam finalizações. D''Alessandro foi poupado e ficou na academia.

Com os desfalques, a equipe foi formada por: Dida; Diogo, Índio, Ernando e Fabrício; Wellington, Ygor, Alex, Alan Patrick e Otávio; Rafael Moura. Ygor e Wellington ganharam as vagas no meio-campo, enquanto Índio e Ernando devem substituir Juan e Paulão. Com 11 pontos, o Inter defende a liderança do Brasileirão e a invencibilidade. O Coritiba é o vice-lanterna e ainda não ganhou.