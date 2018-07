Inter treina sem Dourado e Vitinho e Lisca sinaliza mudanças para domingo

O Internacional deverá ter mudanças para o decisivo confronto diante do Cruzeiro, no domingo, no Beira-Rio. Ao menos nesta quarta-feira, na primeira vez que esboçou a escalação em treinamento, o técnico Lisca promoveu quatro alterações em relação ao time que perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na última segunda.

A tendência, no entanto, é que o número de alterações seja menor para o fim de semana. Até porque duas delas foram as saídas do volante Rodrigo Dourado e do atacante Vitinho, que foram poupados do treinamento desta quarta por problemas físicos. Ao menos inicialmente, eles não preocupam, devem voltar a trabalhar ao longo da semana e ir para o jogo no domingo.

Só que Lisca também promoveu outras duas mudanças na atividade desta quarta, e essas sim por opção técnica. O treinador mexeu no ataque colorado, tirando Eduardo Sasha e Aylon. Assim, Fabinho atuou no lugar de Dourado, enquanto Seijas, Alex e Nico López substituíram Eduardo Sasha, Aylon e Vitinho.

A expectativa é que os estrangeiros ganhem a titularidade. Seijas e Nico López foram bastante elogiados por Lisca mesmo após o resultado negativo de segunda e devem ocupar as vagas de Sasha e Aylon. Já Fabinho e Alex devem ficar como opção, uma vez que Dourado e Vitinho são dois dos destaques em meio à péssima fase do Inter.

Nesta quarta, Lisca armou o Inter com: William, Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo, Fabinho, Anderson, Alex e Seijas; Nico López. O time gaúcho abre a zona de rebaixamento com 39 pontos, três a menos que o Vitória, o 16.º, a duas rodadas para o fim. Por isso, não pode pensar em qualquer outro resultado que não o triunfo para seguir com chances de seguir na Série A.