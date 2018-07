Inter treina sem William e Léo Ortiz e pode ter reestreia em Belém

O técnico Antônio Carlos Zago comandou um treino tático e técnico no CT do Parque Gigante nesta quarta-feira, visando o confronto do Internacional diante do Paysandu no sábado, no Mangueirão, pela Série B. A atividade teve as ausências de dois titulares: o lateral-direito William e o zagueiro Léo Ortiz, ambos por problemas físicos.

William é o caso que mais preocupa. Depois de sofrer uma pancada no joelho esquerdo no treino de terça, o lateral ficou na parte interna do CT, realizando tratamento. Já Léo Ortiz apresentou um quadro de amidalite e provavelmente se recuperará a tempo de reforçar a equipe no sábado.

Se um deles for desfalque para o fim de semana, Danilo Silva pode ser a opção. Contratado em abril e de volta ao clube após sete anos, o jogador pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral e deve ser a opção caso William ou Léo Ortiz não possam atuar.

No treino desta quarta, o jogador de 30 anos compôs a defesa titular do Inter no trabalho de marcação promovido por Zago, na vaga de Léo Ortiz. Na lateral direita, Júnio substituiu William. Victor Cuesta e Uendel completaram o quarteto. Enquanto isso, do outro lado do campo, os atletas do setor ofensivo trabalharam construção de jogadas e finalizações, sem divisão de titulares e reservas.

O atacante Carlos sentiu um problema no pé direito, precisou deixar a atividade mais cedo e pode ficar de fora do jogo de sábado. Por outro lado, Eduardo Sasha, autor de dois gols no jogo-treino de terça contra o São Paulo-RS, pode voltar a ficar à disposição.