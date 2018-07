Inter vacila na etapa final e fica no empate com o São Paulo pelo Gaúcho

O Internacional ficou no empate por 1 a 1 com o São Paulo de Rio Grande, no Beira-Rio, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O resultado mantém o time na quinta colocação, com os mesmos 16 pontos dos visitantes, que estão em quarto. O líder da competição é o São José, com 20.

Pelo início da partida, parecia que o Inter conquistaria uma tranquila vitória. O técnico Argel Fucks optou por uma formação mais leve no setor ofensivo com Andrigo, Eduardo Sasha, Vitinho e Aylon e parecia que tinha acertado.

Logo aos seis minutos, Aylon rolou para Vitinho, que tentou o toque de volta, mas a bola desviou na zaga e sobrou limpa para Eduardo Sasha. O atacante dominou e tocou na saída do goleiro Deivity. Os jogadores do São Paulo reclamaram impedimento, mas Sasha estava em posição legal.

O gol diminuiu o ímpeto do Inter, que começou a dar espaço para o adversário. O São Paulo buscava jogadas pelas laterais, com cruzamentos, mas não conseguia assustar realmente o goleiro Alisson.

O Inter tentava aproveitar os contra-ataques para matar o jogo. Aos 30 minutos, Sasha tabelou com Aylon e tocou para Fabinho, pela direita. O volante cruzou e Sasha bateu para fora.

Na etapa final, o Inter teve boa chance para ampliar logo aos 2 minutos. William cruzou para Sasha, que não alcançou. A bola sobrou para Vitinho, que foi prensado no momento do chute. O São Paulo mantinha o jogo equilibrado e conseguiu deixar tudo igual aos 29. Romano avançou pela esquerda e cruzou. Cidinho subiu mais do que Artur completou para as redes.

O Inter foi para o tudo ou nada nos minutos finais e teve grande oportunidade para alcançar a vitória aos 40. Aylon arriscou de bicicleta, dentro da área, e acertou a trave. A bola ainda correu em frente à meta antes de sair.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Gaúcho no próximo domingo. O Inter o visita o Lajeadense e o São Paulo recebe o Passo Fundo.