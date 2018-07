Inter vai ao Morumbi de olho na liderança do Brasileirão

Diante de um adversário que já soma sete derrotas seguidas, o Inter espera conseguir a vitória nesta quarta-feira, no Morumbi, para assumir a liderança provisória do Brasileirão. Atualmente, o time gaúcho é o quarto colocado com 15 pontos, apenas um atrás do líder Botafogo.

Para enfrentar o São Paulo, o técnico Dunga não contará com o lateral-direito Gabriel e o zagueiro Índio, que ainda se recuperam de contusão - assim, Ednei e Ronaldo Alves estão escalados em seus lugares. A novidade pode ser a volta do atacante Leandro Damião entre os titulares.

Recuperado da lesão sofrida durante a preparação para a Copa das Confederações, quando acabou cortado da seleção brasileira, Leandro Damião já entrou no segundo tempo da vitória sobre o Flamengo no último domingo. Agora, pode ser titular diante do São Paulo - entraria na vaga de Jorge Henrique.