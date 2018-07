Inter vai enfrentar o Caxias domingo com força máxima O Internacional usará seus principais jogadores no jogo de domingo, contra o Caxias, no Estádio Centenário, pela sétima rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Como a equipe colorada não tem compromissos no meio de semana pela Libertadores, vai poder usar o que tem de melhor no estadual sem precisar se preocupar com a condição física dos atletas.