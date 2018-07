Inter valoriza empate fora de casa contra Lajeadense Diante dos inúmeros desfalques - foram seis titulares ausentes -, o Inter avaliou o empate sem gols com o Lajeadense, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Gaúcho, como um resultado positivo. Apesar da atuação fraca e de ter perdido o aproveitamento 100% no segundo turno da competição, o time se manteve na liderança isolada do Grupo 1.