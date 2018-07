Inter valoriza reação e ponto obtido contra Atlético-PR

NOVO HAMBURGO - O Internacional só empatou com o Atlético Paranaense por 2 a 2 no domingo, em Novo Hamburgo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim o resultado foi valorizado pelos jogadores. Eles lembraram que o time esteve por duas vezes atrás no placar, mas conseguiu garantir ao menos um ponto com o gol marcado por Otávio aos 42 minutos do segundo tempo no Estádio do Vale.

"Foi um jogo difícil. O Atlético-PR é uma equipe muito boa. Infelizmente não saímos com o resultado, nós queríamos a vitória, mas temos que valorizar este empate", observou o zagueiro Ronaldo Alves.

Já o meia argentino D'Alessandro também fez elogios ao adversário, que ocupa o quinto lugar no Campeonato Brasileiro. "O time enfrentou uma equipe difícil que tem jogadores de velocidade. Fizemos um bom jogo, mas não conseguimos o resultado positivo", analisou.

O empate de domingo deixou o Inter em sexto lugar, com 20 pontos, atrás exatamente do Atlético-PR, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Sem vencer há três jogos, o time gaúcho volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar o Botafogo, às 21 horas, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.