Inter valoriza vitória sobre São Paulo, mas já projeta final da Copa do Brasil

O Internacional recebeu o São Paulo na noite deste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, com um gol solitário de Rafael Sobis. Após o confronto, o elenco colorado fez questão de enaltecer o resultado.

"A gente vem trabalhando forte. Quero valorizar essa vitória. Muito jogador que não vinha atuando atuou e muito bem. Uma vitória merecida", afirmou o zagueiro Rodrigo Moledo.

Com o resultado, os gaúchos aparecem no quinto lugar, com 30 pontos, apenas um abaixo dos visitantes. O G4, a zona de classificação para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores, ainda tem Flamengo, com 39, Santos, com 36, e Corinthians, com 32.

Os jogadores, porém, não esqueceram que o Inter encara o Athletico Paranaense, na próxima quarta-feira, em Curitiba, na Arena da Baixada, pela primeira partida da decisão da Copa do Brasil.

"A gente sempre quer vencer. Como estamos atrás no Brasileiro, temos que correr para encostar nos líderes. É lógico que a Copa do Brasil é importante, estamos na final, mas não podemos deixar de lado o Brasileiro. Ganhar em casa é sempre bom", disse o meio-campista Edenilson.

"A gente teve uma conversa no vestiário. Hoje é dia de descansar. Amanhã é dia de ficar com a família e depois, na segunda-feira, virar essa chave para a Copa do Brasil. Sabemos que é uma competição totalmente diferente, é mata-mata. Temos dois jogos para dar nossa vida ali. Estamos focados", assegurou o meia Nonato.