Inter vence a Sampdoria e esquenta briga no Italiano A Inter de Milão venceu a Sampdoria por 2 a 0, neste domingo, fora de casa, e botou fogo na briga pela liderança do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe chegou aos 53 pontos e assumiu a segunda colocação provisoriamente. O líder Milan, que tem 55 pontos, enfrenta o terceiro colocado Napoli, que tem 52, nesta segunda-feira.