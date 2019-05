Inter fatura a segunda seguida no Brasileirão e deixa CSA na zona de rebaixamento

O Internacional engatou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao derrotar o CSA por 2 a 0, em partida realizada neste domingo, no Beira-Rio, pela quinta rodada. Este foi o primeiro duelo entre as equipes na história do torneio. E os gols foram marcados por Nonato e Edenílson.

Com o resultado, o Inter chegou aos nove pontos, contra os 13 do líder Palmeiras, na quinta posição. Já o CSA, com três, continua sem vencer no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa. O CSA entrou em campo para jogar nos contra-ataques e até teve uma chance, mas Marcelo Lomba fez grande defesa no chute de Carlinhos. De resto, o time alagoano optou apenas por se defender e acabou sendo castigado.

A pressão do Inter deu resultado aos 36 minutos. D'Alessandro virou para Iago na direita. Ele ajeitou para Nonato, que mandou no fundo das redes. Antes, Jordi já havia sido acionado em arremates de Guerrero e Nico López.

O gol animou ainda mais a equipe gaúcha. O Inter seguiu em cima do adversário e chegou a fazer o segundo com Victor Cuesta, após cruzamento de Edenílson, mas o árbitro consultou o VAR e anulou o lance.

Os times voltaram para o segundo tempo em ritmo lento. O Inter tinha o domínio do jogo e começou a administrar a vantagem. Aos poucos, o time gaúcho foi subindo ao ataque e marcou o segundo com um bonito chute de Edenílson, de fora da área, aos 19 minutos.

Apesar do resultado praticamente definido, Guerrero seguiu buscando o jogo e obrigou Jordi fazer grande defesa em um chute de longa distância. O CSA, por sua vez, tentou se aproveitar da desatenção do rival para diminuir. Lomba segurou o cabeceio de Patrick Fabiano. Depois, Matheus Sávio jogou na trave.

Nos minutos finais, o CSA praticamente desistiu do jogo, deu a posse de bola para o Inter, que também não fez questão de ampliar o placar e fez a bola rodar para confirmar mais três pontos na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Inter visitará o Santos no domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Um dia depois, às 20h, o CSA receberá o Goiás no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 CSA

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo (Emerson Santos), Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato e D'Alessandro (Sarrafiore); Nico López (Neilton) e Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

CSA - Jordi; Apodi, Gerson, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, Nilton (Victor Paraíba), Madson (Maranhão), Didira e Matheus Sávio (Gerson Júnior); Patrick Fabiano. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Nonato, aos 36 minutos do primeiro tempo. Edenilson, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Zeca e Victor Cuesta (Internacional); Jordi, Luciano Castán e Nilton (CSA).

RENDA - R$ 826.205,00.

PÚBLICO - 23.249 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).