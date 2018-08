Inter vence Atlético de Madrid com golaço de argentino, mas Tottenham leva título

A Inter de Milão venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, neste sábado, em amistoso realizado no estádio Metropolitano, a novíssima casa do rival espanhol, graças a um golaço marcado pelo argentino Lautaro Martínez, argentino recém-contratado pelo clube italiano.

Aos 30 minutos do primeiro tempo do duelo realizado na capital espanhola, o atacante recebeu um lançamento e acertou um voleio com rara felicidade para superar o goleiro Oblak neste que foi o último confronto da pré-temporada dos dois clubes.

A partida também fechou a competição amistosa chamada de International Champions Cup, cujo título acabou ficando com o Tottenham por causa do melhor saldo de gols obtido pela equipe inglesa em relação à Inter. Os dois times somaram sete pontos em suas campanhas no grande evento preparatório para a próxima temporada, assim como o Borussia Dortmund, também em desvantagem no saldo em relação aos ingleses.

No duelo deste sábado, o Atlético chegou a empatar o jogo com um gol de outro jogador argentino, Ángel Correa, aos 43 minutos do primeiro tempo, mas o tento foi anulado por meio da arbitragem de vídeo, que apontou um impedimento não flagrado por um dos assistentes do juiz dentro do campo.

Arsenal, Liverpool, Real Madrid, todos com seis pontos somados, foram outros times de peso que participaram desta competição amistosa realizada em diferente sedes pelo mundo. Juventus, Chelsea, Manchester United, Milan, Lyon, Bayern de Munique, Benfica, Manchester City, Roma, Paris Saint-Germain e Barcelona foram os outros times participantes.

O Atlético, sem nenhuma vitória em três jogos do torneio amistoso, somou apenas dois pontos, assim como aconteceu com o Barça, após contabilizar dois empates e uma derrota. E só ficou à frente do time catalão no saldo de gols para fechar a sua participação na penúltima posição.

Campeão desta competição preparatória, o Tottenham goleou a Roma por 4 a 1 em sua estreia, depois empatou com o Barcelona por 2 a 2 e finalmente derrotou o Milan por 1 a 0. Assim, contabilizou quatro gols de saldo, enquanto Borussia Dortmund e Internazionale ficaram com 3 e 2 gols de saldo, respectivamente.