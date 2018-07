Inter vence clássico com Grêmio por 1 a 0 e fica à beira do G-4

O Internacional não poderia pedir uma rodada melhor no Campeonato Brasileiro. Na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, venceu o clássico diante do Grêmio por 1 a 0, neste domingo, e viu seus rivais diretos que já atuaram tropeçarem. Vitinho, no início do segundo tempo, garantiu o resultado no truncado duelo, para delírio da torcida no Beira-Rio.

Se não devolveu o 5 a 0 sofrido diante do maior rival no primeiro turno, o resultado deixou o Inter à beira do G4. Os colorados têm 56 pontos, na quinta posição. Para melhorar, o São Paulo, que é o quarto, foi goleado pelo Corinthians por 6 a 1, parou nos mesmos 56 pontos e viu a diferença no saldo de gols diminuir: 4 a -1. Agora, ambos torcem contra o Santos, que atua ainda neste domingo.

Já o Grêmio perdeu ótima chance de se aproximar da vice-liderança, já que o Atlético-MG também tropeçou, e parou na terceira colocação, com 62 pontos. Pela penúltima rodada, domingo que vem, justamente estas duas equipes se enfrentam em Porto Alegre. O Inter, por sua vez, visita o Fluminense no sábado.

O JOGO

Com muito mais em jogo, o Inter começou tentando estabelecer vantagem territorial. A maior posse de bola, no entanto, só se transformou em finalização aos 17 minutos, quando Vitinho arriscou de fora da área e exigiu defesa complicada de Marcelo Grohe. O atacante era quem mais buscava o gol e tentou novamente aos 23, mas pegou mal na entrada da área e parou no goleiro tricolor novamente.

O cenário do jogo era claro: o Inter martelava, insistia nas enfiadas pelo meio da zaga adversária, enquanto o Grêmio confiava na forte marcação para buscar os contra-ataques. Oportunidades não faltaram, mas o time tricolor encontrava dificuldades no último passe. Os colorados tinham problema semelhante e só conseguiram criar uma boa chance de fato aos 33, quando Vitinho recebeu ótimo passe e cruzou na cabeça de Anderson, que perdeu quase na linha da pequena área.

No geral, a forte marcação gremista impedia a entrada do adversário na área. Com isso, o Inter insistiu nos chutes de fora da área no primeiro tempo. Aos 39, Artur foi quem arriscou, mas Marcelo Grohe voou para impedir a abertura do placar. O Grêmio só foi assustar pela primeira vez no início da etapa final, logo a um minuto, quando Marcelo Oliveira cabeceou rente ao travessão de Alisson.

O início do segundo tempo, aliás, era bem diferente do que se viu nos primeiros 45 minutos. Com mais movimentação e tentativas pelos lados do campo de ambos os lados, a partida ganhou um pouco em emoção. Do lado do Inter, Ernando quase marcou aos seis minutos, também em jogada área, que desviou muito perto da trave direita de Grohe.

Foi justamente atacando pelo lado direito, insistindo nas jogadas de linha de fundo, que o Inter abriu o placar no minuto seguinte. Rodrigo Dourado foi para o ataque, driblou o primeiro marcador, ganhou na dividida do segundo e cruzou rasteiro para Vitinho, que bateu de primeira, no contrapé de Grohe.

O gol incendiou o Inter, que passou a pressionar em busca do segundo gol. Aos 14, Lisandro López recebeu na meia-lua e encheu o pé. Marcelo Grohe fez linda defesa. Mais dois minutos, e foi a vez de Anderson aparecer sozinho na frente do goleiro, mas aí chutou fraco, facilitando a tarefa do rival.

Faltas duras no meio do campo e discussões dos jogadores deixaram o duelo mais pegado, mas diminuíram o ritmo da partida. O Grêmio tentava ir para cima e chegou a criar grande momento aos 28, quando Giuliano recebeu de Luan e bateu perto, mas agora era o Inter quem se fechava e intensificava a marcação.

Roger Machado colocou o atacante Bobô em campo, Argel respondeu com a entrada do volante Bertotto. Estava claro: o Grêmio ia com tudo para cima, enquanto o Inter se fechava para garantir o resultado. Os colorados foram mais eficientes, e quando a defesa não parava o ataque rival, Alisson estava lá para defender, como nos chutes de Pedro Rocha, Bobô e Giuliano, e garantir o resultado.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO

INTERNACIONAL - Alisson; William, Paulão, Ernando e Artur; Nico Freitas (Silva), Rodrigo Dourado, Anderson (Bertotto) e D''Alessandro; Vitinho (Alisson Farias) e Lisandro López. Técnico: Argel Fucks.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro (Maxi Rodríguez), Giuliano e Douglas (Bobô); Luan e Everton (Pedro Rocha). Técnico: Roger Machado.

GOL - Vitinho, aos sete minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

CARTÕES AMARELOS - Vitinho, William, Alisson, Silva (Internacional); Rafael Galhardo, Luan (Grêmio).

RENDA - R$1.081.230,00.

PÚBLICO - 34.109 torcedores.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).