Inter vence com gol irregular e vira vice-líder do Campeonato Italiano

MILÃO - A Inter de Milão assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Cagliari neste sábado por 1 a 0, no San Siro, pela 26ª rodada da competição nacional. O único gol do jogo foi irregular, uma vez que o Ranocchia, autor do gol, o fez quando estava em posição de impedimento.

Com o resultado, a Inter se recupera da derrota para a Juventus, em Turim, e volta à briga pela ponta. A equipe treinada por Leonardo chega aos 50 pontos, contra 52 do líder Milan, que tem um jogo a menos. O Napoli, com 49, ficou momentaneamente para trás.

Com Julio Cesar, Maicon e Thiago Motta entre os titulares - Lúcio, lesionado, ficou de fora -, a Inter abriu o placar logo com 7 minutos do primeiro tempo e depois se limitou a segurar o resultado. No gol, Agazzi fez uma defesa parcial e o rebote sobrou para Ranocchia, que bateu cruzado, impedido, e viu a defesa do Cagliari desviar para o próprio gol.

Mais cedo, o Bologna venceu o Palermo por 1 a 0 em casa. Paponi, no último minuto de jogo, fez o único gol da partida. O Bologna subiu para décima posição, com 32 pontos. O Palermo é o sétimo.