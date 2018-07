Inter vence de virada, tira 100% de aproveitamento da Juventus e ajuda o Napoli

Com uma bela atuação do atacante argentino Icardi, que fez um gol e deu uma assistência, a Inter de Milão venceu a Juventus por 2 a 1 neste domingo, de virada, no estádio Giuseppe Meazza. O resultado derrubou o único time que ainda tinha 100% de aproveitamento no Italiano, após quatro rodadas, e tira a equipe de Turim da liderança.

A vitória levou a Inter ao sexto lugar na competição, com sete pontos, enquanto a Juventus parou nos nove e caiu para a segunda colocação. O Napoli, que bateu o Bologna no sábado e dormiu na liderança, tornou-se o primeiro colocado de fato. Na partida, os gols só saíram no segundo tempo. Aos 21 minutos, o brasileiro Alex Sandro fez boa jogada pelo lado esquerdo, foi à linha de fundo e cruzou para Lichtsteiner empurrar a bola para as redes.

A Inter, porém, não sentiu o golpe e buscou o empate dois minutos depois. Em cobrança de escanteio de Banega, Mauro Icardi subiu mais alto que a zaga da Juventus e testou para vencer o goleiro Buffon no canto esquerdo.

Já aos 33, os donos da casa buscaram a virada. Asamoah errou na saída e entregou a bola para a Inter. Icardi recebeu, puxou a marcação para si na linha de fundo pelo lado direito e cruzou de três dedos na cabeça de Perisic, que testou no contrapé de Buffon e saiu para comemorar com a torcida.

No finalzinho, Banega ainda foi expulso por uma falta no brasileiro Alex Sandro quando já tinha recebido o primeiro cartão amarelo, aplicado pelo juiz pouco antes, aos 39 minutos, por reclamação. Assim, o argentino recebeu o segundo amarelo e o consequente vermelho, mas a Inter conseguiu segurar a sua vantagem com um homem a menos.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, o Chievo bateu a Udinese por 2 a 1 fora de casa e saltou para a quinta posição no Campeonato Italiano, com sete pontos. Já o time de Údine estacionou nos seis pontos, no 11.º lugar.

Diante de seus torcedores, o Cagliari conquistou sua primeira vitória após o retorno à primeira divisão italiana ao bater a Atalanta por 3 a 0, com dois gols de Borriello, empurrando o adversário à 18.ª colocação, na zona de rebaixamento, e saltando para a 14.ª posição.

Em Pescara, o lanterna do Italiano conquistou seu primeiro ponto neste domingo. O Crotone ficou no empate por 1 a 1 com o Palermo, que aparece no penúltimo lugar com dois pontos. Na metade de baixo da tabela, mas fora da zona de rebaixamento, Torino e Empoli empataram sem gols, no estádio Olímpico de Turim. Os dois times foram a quatro pontos no torneio.

Jogando em casa, o Sassuolo fez 2 a 0 no Genoa e interrompeu uma sequência de duas vitórias do adversário. Assim, os dois times terminam a rodada com seis pontos, mas os visitantes aparecem em sétimo lugar, enquanto os anfitriões são os décimos colocados.