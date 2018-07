Inter 'vence' disputa com Grêmio e anuncia a contratação de Lisandro López

O Inter não revelou maiores detalhes da transação, apenas que os detalhes da chegada a Porto Alegre e o cronograma de apresentação do jogador serão anunciados no início da próxima semana. A diretoria também não informou o tempo de contrato.

Lisandro foi formado pelo Racing e viveu a melhor fase da carreira pelo Porto, entre 2007 e 2008, quando chegou a uma média de gols próxima a um por jogo no Campeonato Espanhol. Vendido por mais de 20 milhões de euros, passou quatro temporadas no Lyon, sempre como titular.

Já na casa dos 30 anos (faz 32 no início de março), decidiu se arriscar no futebol catariano, onde ficou escondido no Al-Gharafa. O argentino vinha jogando normalmente no time do brasileiro Cícero.

Com Lisandro, o Inter chega a sete reforços, sendo o segundo de peso e o terceiro vindo da Europa. Antes, o clube contratara o também atacante Vitinho, o zagueiro Réver, os volantes Nilton e Nicolás Freitas, o lateral-direito Léo e o meia Anderson.

Como o Inter já estreou na Libertadores, Lisandro só vai poder ser inscrito se o clube gaúcho passar para a segunda fase. A chegada dele também "fecha" a cota de estrangeiros no elenco. Afinal, só cinco jogadores não-brasileiros podem atuar em partidas nacionais e o Inter já conta com os argentinos D''Alessandro e Luque, o chileno Aránguiz e o uruguaio Freitas.