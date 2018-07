Inter vence e confirma liderança no Gaúcho; Grêmio só empata

O Internacional confirmou a liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho neste domingo ao vencer o Passo Fundo por 2 a 0, no Beira-Rio, com gols de Valdívia e Alex, ambos no segundo tempo. O empate do Grêmio por 1 a 1 com o São José, no interior, garantiu assim um possível Gre-Nal com segundo jogo no Beira-Rio na decisão, caso os dois grandes rivais cheguem até a final.

Com a fase inicial definida, o Inter encara agora o Cruzeiro-RS e o Grêmio pega o Novo Hamburgo pelas quartas de final. Os outros jogos desta fase são entre Ypiranga e Juventude e Brasil de Pelotas e Lajeadense.

Na partida do Beira-Rio, a equipe de Diego Aguirre mostrou paciência para furar a retranca do Passo Fundo e buscar um placar favorável. Os donos da casa pressionaram o jogo todo. A vitória parcial do Grêmio no meio do duelo chegou a tirar o Inter da liderança durante boa parte dos confrontos, mas após o empate do São José e os gols de Alex e Valdívia a vantagem na tabela sobre os rivais chegou a ser ampliada e permaneceu até o fim: 34 a 30 para o Inter.

O Grêmio, por sua vez, ficou apenas no empate com o São José. Com time misto, o time da capital errou demais, até na sua antes impecável defesa, e cedeu empate para o time da casa, que ainda sonhava com classificação às quartas de final. Felipe Bastos abriu o marcador para o Grêmio ainda no primeiro tempo e Rafael Carrilho empatou para o anfitriões na etapa final.

De acordo com o regulamento do Gaúcho, o Inter faz neste meio de semana, em casa, o jogo único das quartas de final. O adversário será o Cruzeiro-RS. Por sua vez, o Grêmio recebe o Novo Hamburgo, assim como Ypiranga e Brasil recebem Juventude e Lajeadense, respectivamente.

CAMPEÃO REBAIXADO

A rodada final definiu também os rebaixados para a segunda divisão. E o Caxias, que já ganhou o título do Gaúcho em 2000 sob o comando do técnico Tite, foi rebaixado para a segunda divisão após derrota por 2 a 1 para o Novo Hamburgo, que buscava vaga nas quartas. O time de Caxias também foi prejudicado pelo empate do São Paulo-RS com o Lajeadense por 1 a 1. Além do Caxias, União Frederiquense e Avenida foram rebaixados.