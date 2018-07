Inter vence e garante vaga no Campeonato Gaúcho

CAXIAS DO SUL - O Inter garantiu na noite desta quarta-feira a classificação antecipada para as quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. A vaga veio com uma rodada de antecedência, graças à vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

A vitória fora de casa deixou o Inter com 14 pontos, agora na liderança do Grupo B do Campeonato Gaúcho, o que já lhe dá uma das quatro vagas disponíveis. O Caxias, por sua vez, segue com 12 pontos, ainda em boas condições de se classificar na outra chave.

No jogo desta quarta-feira, válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho - foi adiado por causa da tragédia de Santa Maria -, o técnico Dunga escalou o Inter com força máxima. Teve apenas dois desfalques: o volante Willians e o meia Dátolo, ambos por contusão.

Assim, contando com seus principais jogadores, o Inter enfrentou o Caxias debaixo de forte chuva e conseguiu superar o gramado encharcado para vencer. A tática foi apostar na bola aérea: em cruzamento de Gabriel, Leandro Damião cabeceou para fazer 1 a 0 aos 37 minutos.

Já no segundo tempo, o Inter conseguiu ampliar aos 28 minutos, após o contra-ataque que D''Alessandro aproveitou para fazer 2 a 0. O Caxias ainda perdeu o volante Alisson, expulso, o que facilitou para o time do técnico Dunga garantir a vitória no Estádio Centenário.

"A equipe suportou bem (a forte chuva, o gramado encharcado e o Caxias) e agora estamos classificados", comemorou o zagueiro Ronaldo Alves, um dos titulares do Inter, após a boa vitória fora de casa no Campeonato Gaúcho.