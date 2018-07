Inter vence e leva a Liga dos Campeões após 45 anos

O fim do longo jejum veio com a presença em campo dos três brasileiros que estarão na Copa pela seleção: o goleiro Júlio César, o lateral-direito Maicon e o zagueiro Lúcio, todos titulares da Inter e do time de Dunga. O volante Thiago Motta, também brasileiro, estava suspenso porque foi expulso no segundo jogo das semifinais contra o Barcelona.

Com o título europeu, a equipe do técnico português José Mourinho confirma a tríplice coroa na temporada, vencendo também o Campeonato Italiano e a Copa da Itália. Além disso, a Inter ainda pode ganhar em 2010 o Mundial de Clubes da Fifa. Assim como o time italiano, o mexicano Pachuca e o Hekari Souths, da Papua-Nova Guiné, já estão classificados para a competição.

Consagrado como um dos melhores técnicos do mundo, Mourinho também pode se orgulhar de seu segundo título da Liga dos Campeões - em 2004, foi campeão com o Porto. Com uma tática defensiva e eficiente, o treinador conduziu a Inter à sua quinta final do torneio, onde não chegava desde 1972. Já o Bayern disputou sua oitava decisão e amargou o quarto vice.

O JOGO - A partida começou movimentada no Santiago Bernabéu, mas os times não chegaram a ter chances claras de gol. Enquanto o Bayern esboçou uma pressão nos primeiros minutos, a Inter quase encaixou um contra-ataque com Milito. O argentino que estará na Copa, porém, se enrolou com a bola e perdeu a oportunidade.

Com 17 minutos, o time italiano voltou a assustar. O holandês Sneijder bateu falta de longe e a bola ainda desviou na cabeça de Altintop antes de o goleiro Butt evitar o gol da Inter. Depois do lance, o jogo ficou truncado, com forte marcação no meio-campo. O Bayern tinha mais posse de bola (63%), mas foi a equipe dos brasileiros que marcou.

O placar da grande decisão foi aberto aos 35 minutos. Com a Inter tendo dificuldades para chegar ao gol adversário, a solução foi o chutão. Júlio César mandou para o ataque, onde Milito ajeitou de cabeça para Sneijder. O holandês devolveu para o argentino, que ainda ameaçou o chute antes de bater na saída de Butt.

O gol abateu o Bayern, que se limitou a arriscar chutes de fora da área até o fim da primeira etapa. Já a equipe milanesa poderia ter ampliado aos 42, quando Milito fez boa jogada e deixou Sneijder na cara do gol. O holandês, entretanto, chutou em cima do goleiro alemão.

Precisando buscar o empate, o Bayern não perdeu tempo na volta dos vestiários. Logo aos 20 segundos da etapa complementar, Müller apareceu livre na área e Júlio César evitou o gol do time alemão. A resposta da Inter veio na sequência, com o chute de fora de Pandev, que Butt foi buscar. Mesmo ameaçado, o Bayern seguiu melhor no início do segundo tempo.

As melhores chances da equipe de Munique vieram aos 17 e aos 19 minutos, com Müller e Robben. Primeiro, o alemão chutou e Cambiasso salvou de cabeça, já na pequena na área. Depois, foi a vez de o holandês acertar belo chute colocado da entrada da área, mas Júlio César foi melhor ainda e fez a defesa de mão trocada.

O domínio do Bayern permitiu à Inter atuar da mesma forma como já tinha feito na partida de volta contra o Barcelona. Bem postada em seu campo, até com Eto''o se esforçando na marcação, a equipe de Mourinho se defendia e esperava o contragolpe para matar o jogo. E ele veio aos 24 minutos, mais uma vez com Milito.

Em grande fase, o argentino recebeu na intermediária e foi avançado, marcado de perto por Van Buyten. O zagueiro holandês, porém, perdeu o rumo com uma finta desconcertante de Milito, que, já dentro da área, bateu colocado e venceu Butt novamente, marcando o seu sexto gol na Liga dos Campeões.

Com 2 a 0 no placar, ficou fácil para a Inter continuar se segurando atrás. Nervoso, o Bayern tentava na base da vontade o gol que ainda o manteria no jogo. Mas o time alemão nem sequer conseguiu assustar Júlio César nos minutos finais, confirmando a consagração da equipe milanesa na Liga dos Campeões após 45 anos.

Ficha técnica:

Bayern de Munique 0 x 2 Inter de Milão

Bayern de Munique - Butt; Lahm, Van Buyten, Demichelis e Badstuber; Van Bommel, Schweinsteiger, Altintop (Klose) e Robben; Müller e Olic (Gómez). Técnico: Louis van Gaal.

Inter de Milão - Júlio César; Maicon, Lúcio, Samuel e Chivu (Stankovic); Zanetti, Cambiasso, Sneijder e Pandev (Muntari); Eto''o e Diego Milito (Materazzi). Técnico: José Mourinho.

Gols - Diego Milito, aos 35 minutos do primeiro tempo; Diego Milito, aos 24 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Van Bommel e Demichelis (Bayern de Munique); Chivu (Inter de Milão).

Árbitro - Howard Webb (Fifa-Inglaterra).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha).