Inter vence e vai à final do segundo turno do Gaúcho

No confronto deste sábado, o Internacional foi superior o jogo todo. O destaque da equipe foi Walter, autor dos dois gols. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante, em uma bela jogada, recebeu o cruzamento de Guiñazu e balançou as redes de cabeça.

Três minutos depois, ele voltaria a marcar. Após o passe de Glaydson, Walter bateu de primeira com o pé direito, não dando chances para o goleiro Marcelo Pitol, que, apesar de ter levado dois gols, fez belíssima partida.

Com a vaga garantida na decisão do segundo turno, a cabeça do Inter, agora, está focada no confronto de quarta-feira, contra o Emelec, no Equador, pelo Grupo 5 da Copa Libertadores da América.