Inter vence Fiorentina e sobe para terceiro no Italiano Por conta da disputa do Mundial de Clubes, no final do ano passado, a Inter de Milão ficou defasada em dois jogos no Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, a equipe do técnico Leonardo conheceu a sua real posição na tabela. Fora de casa, venceu a Fiorentina por 2 a 1, e subiu para a terceira posição. Agora tem os mesmos 25 jogos que seus principais rivais.