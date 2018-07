Inter vence, garante topo e irá encarar Grêmio no Gaúcho

A garantia da liderança, porém, talvez não possa ser considerado um grande negócio para a equipe de Dorival Júnior, pois o clube terá pela frente nas quartas de final justamente o seu maior rival: o Grêmio. O time gremista irá encarar o Inter por ter sido derrotado pelo São José por 2 a 1, fora de casa, em outro duelo deste sábado, e ficado na quarta colocação do Grupo 2, com apenas 13 pontos em oito partidas disputadas.

Por ter realizado melhor campanha, o time colorado terá a vantagem de enfrentar o arquirrival no Beira-Rio, na próxima quarta-feira, às 22 horas, no jogo único que definirá um dos classificados para as semifinais. Na primeira fase da competição, na qual os times de uma chave enfrentam apenas os da outra, as duas equipes já mediram forças e o primeiro Gre-Nal do ano terminou empatado por 2 a 2, no Olímpico, onde o Inter utilizou sua formação considerada reserva para priorizar um duelo da fase preliminar da Copa Libertadores.

E, no confronto realizado neste sábado Beira-Rio, Dorival Júnior voltou a optar pela escalação de uma equipe reserva. Mesmo assim, o time confirmou seu favoritismo com dois gols do atacante Jô e um do lateral-direito Elton. Guly, de pênalti, descontou o placar para o Pelotas, que acabou fora das quartas de final do primeiro turno ao fechar esta primeira fase na quinta colocação do Grupo 2, com nove pontos.

Já o Grêmio, mesmo utilizando o que tem de melhor à disposição no momento, decepcionou ao cair por 2 a 1 diante do São José, que abriu 2 a 0 no placar com gols de Francisco Alex e Marabá. No finalzinho, já nos acréscimos do tempo normal, André Lima descontou para os gremistas, mas já era tarde para qualquer reação que pudesse tirar a equipe da quarta colocação.

O resultado fez o São José se classificar para as quartas de final como terceiro colocado do Grupo 1, com 13 pontos. Com isso, o time terá pela frente nas quartas de final o Caxias, vice-líder do Grupo 2, que neste sábado bateu o Universidade por 3 a 1, fora de casa.

A liderança do Grupo 2 ficou com o Novo Hamburgo, que derrotou o Lajeadense por 3 a 1, também fora de casa, e medirá forças justamente contra o time de Lajeado nas quartas de final.

Outro time que disputará às quartas de final do Gaúcho será o Veranópolis, que neste sábado bateu o Ypiranga por 3 a 2, fora de casa, e garantiu a terceira colocação do Grupo 2. Com isso, o seu rival na próxima fase será o Juventude, vice-líder da outra chave.

Confira os confrontos das quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho:

Internacional x Grêmio

Novo Hamburgo x Lajeadense

Caxias x São José

Juventude x Veranópolis