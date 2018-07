Inter vence, garante vaga e também classifica o Grêmio no Gauchão

PORTO ALEGRE - O Internacional garantiu sua vaga antecipada nas quartas de final do primeiro turno do Gauchão na noite desta quarta-feira. Jogando em casa, no Beira-Rio, o time de Dorival Júnior derrotou o então invicto Cruzeiro de Porto Alegre por 2 a 0 e assegurou ainda a classificação de Novo Hamburgo, Caxias, Veranópolis e do rival Grêmio, do Grupo 2.

No Grupo 1, o Inter alcançou a liderança, com 13 pontos. Lajeadense e Juventude também estão garantidos na mesma chave, que tem apenas mais uma vaga a ser definida. Apesar da derrota, o Cruzeiro continua na ponta do Grupo 2, cujos classificados já estão definidos.

Invicto no Estadual até o confronto desta noite, o Cruzeiro começou melhor e chegou a impor pressão na primeira metade da etapa inicial. Os visitantes chegaram a arriscar chutes de longe ao, mas Muriel mostrou segurança debaixo da trave.

Sem se intimidar, o Inter também buscou o ataque e abriu o marcador aos 27 minutos. Dagoberto, ex-São Paulo, investiu pelo meio e aproveitou o rebote da zaga para mandar para as redes. Com ligeira superioridade, o time da casa quase ampliou na sequência. D'Alessandro bateu mal pênalti e acertou a trave.

O segundo gol só veio depois do intervalo, aos 14 minutos. Após levantamento na área, o zagueiro Rodrigo Moledo subiu mais que a defesa e acertou a cabeça: 2 a 0. O gol acabou com o ânimo do Cruzeiro, que esboçava tímida reação, e selou a vitória dos donos da casa.

Na próxima rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Inter receberá o Pelotas também no Beira-Rio. No mesmo dia, o Porto Alegre visita o Juventude, em Caxias do Sul.