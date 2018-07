Inter vence jogo-treino com Camboriú em Santa Catarina

Apesar da insistente chuva em Santa Catarina, cerca de 100 torcedores do Inter foram prestigiar o jogo-treino deste sábado. E o gramado, que estava encharcado no dia anterior, impedindo que o time gaúcho pudesse treinar, suportou bem o confronto com o Camboriú.

O técnico Abel Braga escalou o Inter com Dida; Gilberto, Alan, Ernando e Alan Ruschel; Willians, Cláudio Winck, Valdívia, Eduardo Sasha e D?Alessandro; Rafael Moura. Com essa formação, o time gaúcho abriu 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo.

O primeiro gol saiu aos 12 minutos. Em falta cobrada por D?Alessandro, Alan escorou para Rafael Moura abrir o placar. O mesmo Rafael Moura fez o segundo do jogo logo depois, agora com um chute cruzado ao receber lançamento de Gilberto.

Na segunda etapa, Abel Braga trocou todo o time, colocando Muriel; Wellington Silva, Índio, Juan e Fabrício; Ygor, João Afonso, Wellington, Jorge Henrique e Alan Patrick; Wellington Paulista. Aí, o Inter marcou mais um gol, dessa vez com Alan Patrick, após rebote do goleiro do Camboriú em chute de Jorge Henrique.

O Inter ainda fará dois amistosos neste período em que estiver concentrado em Florianópolis, ambos contra times catarinenses: o Metropolitano e o Joinville, em 2 e 5 de julho, respectivamente. E a volta ao Brasileirão será no dia 17, contra o Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo.