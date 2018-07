Inter vence Juventude na estreia do técnico uruguaio Diego Aguirre

O Internacional começou bem a temporada 2015. No seu primeiro teste do ano, a equipe venceu o amistoso diante do Juventude por 3 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. Foi também a primeira partida dos colorados sob o comando do técnico uruguaio Diego Aguirre.

O treinador mudou a equipe em relação à escalada por Abel Braga no ano passado, deixando-a, pelo menos na teoria, mais defensiva. O recém-contratado Nilton ganhou uma vaga como titular ao lado de Willians. Com isso, Aránguiz foi adiantado para formar o trio de meias com Alex e D'Alessandro.

Assim, o Internacional entrou em quadra com: Alisson; Léo, Ernando, Paulão e Fabrício; Willians, Nilton, Aránguiz e Alex; D'Alessandro; Nilmar. Na segunda etapa, Aguirre mudou toda a equipe, mas manteve o esquema 4-5-1, desta vez com três meias de ofício: Muriel; Cláudio Winck, Ygor, Alan Costa e Alan Ruschel; Rodrigo Dourado, Bertotto, Taiberson, Valdívia e Eduardo Sasha; Rafael Moura.

A primeira chance do Inter aconteceu aos 11 minutos, com Nilmar. O Juventude respondeu aos 16 com Zulu, que perdeu grande oportunidade. Depois de desperdiçar algumas jogadas, os colorados abriram o placar aos 41 minutos. Nilmar aproveitou erro da defesa adversária para finalizar, sem chance para Airton.

Com muitas mudanças de ambos os lados, o segundo tempo começou movimentado e o Inter marcou o segundo aos 11, em cobrança de falta de Cláudio Winck. Zulu diminuiu aos 20 e o Juventude ameaçou uma pressão, mas aos 32 minutos Alan Costa aproveitou cruzamento da esquerda e saída errada de Airton para selar o placar.

O Inter volta a campo na sexta-feira, quando recebe o Shakhtar Donetsk no Beira-Rio. A estreia da equipe no Campeonato Gaúcho está marcada para o dia 1.º de fevereiro, diante do Lajeadense, fora de casa.