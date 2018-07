Inter vence o Náutico em Caruaru e volta à liderança da Série B

O Internacional reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B na sua luta direta com o América Mineiro. O time gaúcho venceu o Náutico por 1 a 0, neste sábado, no estádio Lacerdão, na cidade de Caruaru, pela 25.ª rodada. Inter e América têm os mesmos 48 pontos, mas os gaúchos levam vantagem no número de vitórias: 14 a 13.

Os dois parecem caminhar para o acesso e para manter a briga pelo título até o final. Agora, na próxima rodada, os dois melhores times da Série B vão se enfrentar no Beira-Rio, na quarta-feira. Já o Náutico continua na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 20 pontos.

A condição do gramado do Lacerdão não é boa, mas foi a opção do clube pernambucano para mandar quatro jogos. Caruaru fica 150 quilômetros distante da capital Recife e também afasta o clima de pressão da torcida. Mas do lado de fora houve briga entre organizadas e perto de 20 torcedores foram presos, após confusão que deixou um policial ferido com a explosão de um rojão. Mais de 13 mil torcedores foram ao estádio.

O JOGO

O duelo começou atrasado por um problema costumeiro e banal. O Inter entrou com camisa branca com detalhes em vermelho, bem parecida com a do Náutico. O time gaúcho foi obrigado a trocar camisas na beira do gramado colocando a tradicional colorada, acompanhada de calção e meias da mesma cor.

O visitante pressionou nos primeiros minutos e criou chances reais de gol. Aos seis minutos, Leandro Damião soltou uma bomba de fora da área, Jefferson rebateu e o zagueiro Breno Calixto subiu de cabeça para aliviar. Três minutos depois após levantamento na área a bola sobrou para o zagueiro Victor Cuesta que bateu mascado. A bola quicou no chão, bateu de raspão na trave e saiu.

Mais tímido, o Náutico esperava o momento certo para tentar levar algum perigo na frente. A sua melhor chance ocorreu aos 24 minutos, em um chute cruzado de Diego Miranda e que Danilo Fernandes defendeu.

O segundo tempo começou com uma estocada do Náutico pelo lado esquerdo, que resultou em cruzamento perigoso de Manoel, mas interceptado por Danilo Fernandes. Mas quando foi ao ataque, o Inter foi mortal. Edenilson recebeu a bola pelo lado direito e levantou na área. Leandro Damião ganhou de cabeça e da defesa e surpreendeu o goleiro Jefferson que demorou para reagir e tentar a defesa: Inter na frente, aos cinco minutos e com o quinto gol de Damião na Série B.

A partir daí, o Inter ficou mais tranquilo, na espera de criar chances para ampliar. O Náutico praticamente não ameaçou. Wiliam Pottker quase ampliou aos 24 minutos, quando desceu pelo lado direito e bateu cruzado para a defesa de Jefferson. O goleiro também salvou duas vezes seguidas aos 42 minutos, em um chute de Damião e depois, no rebote, em uma bicicleta do centroavante.

Derrotado, o Náutico vai buscar a reabilitação diante do Paraná, em Curitiba, na terça-feira, a partir das 20h30.

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO 0 X 1 INTERNACIONAL

NÁUTICO - Jefferson; Sueliton, Breno Calixto (Feliphe Gabriel), Aislan e Manoel; Amaral, Diego Miranda (William Schuster), Dico (Gilmar) e Giovanni; Iago e Rafael Oliveira. Técnico: Roberto Fernandes.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Alemão, Ernando (Danilo Silva), Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez (Camilo), William Pottker e Eduardo Sasha (Nico López); Leandro Damião. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Leandro Damião, aos cinco minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

CARTÕES AMARELOS - Aislan (Náutico). Felipe Gutiérrez (Internacional).

RENDA - R$ 264.775,00

PÚBLICO - 13.409 presentes.

LOCAL - Estádio Lacerdão, em Caruaru (PE).