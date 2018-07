Inter vence Pelotas e decide título contra Grêmio

O Internacional ganhou de virada do Pelotas, por 3 a 2, neste domingo, no Beira-Rio, e conquistou o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Assim, garantiu vaga para decidir o título estadual contra o Grêmio, vencedor do primeiro turno. O primeiro Gre-Nal será no domingo que vem, no Beira-Rio, e o segundo acontece no dia 2 de maio, no Olímpico.

O Pelotas, que já havia eliminado dois times de Porto Alegre no segundo turno antes da decisão contra o Internacional - Grêmio e São José -, chegou a sentir o gostinho da vitória neste domingo. Bem colocado na defesa e ousado na frente, o time visitante calou o Beira-Rio com dois gols de contra-ataque, ambos puxados por Alex Dias.

No primeiro gol, aos 29 minutos, Alex Dias lançou para Clodoaldo, livre, encobrir o goleiro Abbondanzieri. No segundo, aos 39, ele foi à linha de fundo e fez a bola passar entre Abbondanzieri e o zagueiro Sorondo para chegar até Clodoaldo. Sozinho na pequena área, o atacante não teve dificuldades para marcar seu segundo gol do Pelotas.

A reação do Inter começou ainda no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, aos 42 minutos, Bolívar acertou uma bomba e descontou. Na segunda etapa, em outra cobrança de escanteio aos 29, Edu surgiu entre os zagueiros adversários, escorou a bola para dentro das redes e empatou. A igualdade levaria a decisão para os pênaltis.

Mas D''Alessandro acabou com o sonho do Pelotas com um chute de fora da área, aos 36 minutos, definindo a vitória do Internacional no Beira-Rio. Agora, o campeão gaúcho de 2010 sairá do Gre-Nal.