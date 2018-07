Inter vence Roma e se aproxima da zona da Liga Europa

A briga pelas vagas nas competições europeias está cada vez mais acirrada na Itália. Com a Juventus praticamente campeã, as outras equipes lutam rodada a rodada pelas vagas para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa. A Inter de Milão parece ter decidido agarrar uma das vagas da Liga Europa ao bater a Roma, terceira colocada no Campeonato Italiano, neste sábado por 2 a 1, no estádio San Siro, em Milão.

Com a vitória pela 32ª rodada, a equipe milanesa chegou assim aos 45 pontos e ocupa agora o sétimo lugar. A Roma, que perdeu apenas sua quarta partida no Italiano, atrás apenas da Juventus, estacionou em terceiro, com 58 pontos, e neste momento garante vaga para a fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa.

O jogo começou bem disputado, com várias jogadas ofensivas para ambos os lados, e ampla vantagem para os anfitriões, que eram um pouco mais perigosos. Logo aos 15 minutos de jogo, em jogada de pura ginga, Hernanes, ex-São Paulo e ex-Lazio, arquirrival da Roma, fez um bonito gol ao sair do marcador e chutar com efeito no canto esquerdo de De Sanctis para abrir o marcador.

A vantagem deixou o jogo mais aberto, já que a Roma saiu procurando o empate e abriu espaços para o time de Roberto Mancini aproveitar as jogadas de contra-ataque. Os atacantes Icardi e Palácio não souberam aproveitar as oportunidades e o duelo foi para o intervalo com vantagem para os donos da casa.

Na volta dos vestiários, a Roma manteve sua postura agressiva e foi premiada com o empate aos 18 minutos com gol de Nainggolan, que concluiu passe de Pjanic em jogada bem tramada pelo conjunto ofensivo do time da capital. O empate trouxe a Inter de volta para o duelo, com a criação de jogadas mais agudas. A equipe de Milão também fez algumas alterações, trazendo o alemão Podolski e o suíço Shaqiri para o jogo.

E as alterações surtiram efeito, pois a equipe de Milão voltou a controlar as ações ofensivas do duelo e quase empatou em várias jogadas. Na mais aguda delas, aos 38, Icardi recebeu na área e concluiu forte por cima da meta de De Sanctis. Mas o gol não tardaria a chegar. Em outra bela jogada do ataque da Inter, aos 42, Podolski encontrou Icardi na entrada da pequena área. Desta vez o atacante foi mais efetivo e virou rápido, chutando rasteiro para dar números finais ao confronto.