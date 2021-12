Inter vence Roma em clássico e segue forte na briga pela liderança do Italiano

A Internazionale não deu chances para a Roma, venceu o clássico deste sábado por 3 a 0 e alcançou a marca de quatro vitórias seguidas no Campeonato Italiano. A partida ainda teve um gol olímpico marcado por Çalhanoglu. Somando todas as competições, a Inter não perde há 11 partidas. O jogo da 16ª rodada aconteceu no estádio Olímpico de Roma e manteve a Inter firme na disputa com Milan e Napoli pela liderança.

O novo triunfo leva a Internazionale aos 37 pontos, ficando a um do líder Milan. O Napoli ainda entra em campo neste sábado e pode ultrapassar ambos os rivais para assumir a liderança da competição em caso de vitória. A Roma, de José Mourinho, perde pela segunda vez seguida no torneio e segue com 25 pontos, na quinta colocação.

Leia Também Milan faz dois gols em menos de 20 minutos, vence Salernitana pelo Italiano e pressiona Napoli

O primeiro tempo já terminou com a vantagem de três gols no placar para o time visitante. Hakan Çalhanoglu voltou a marcar e abriu o placar aos 15 minutos. O meia turco fez um impressionante gol olímpico. O placar foi ampliado por Edin Dzeko aos 24 minutos, chutando de primeira de dentro da área.

Logo após impedir o gol de reação da Roma, o holandês Dumfries marcou o terceiro gol da Internazionale aos 38 minutos, mergulhando de cabeça para completar cruzamento de Bastoni e mandar para o fundo das redes.

A Inter de Milão tentará manter a boa fase em jogo difícil contra o Real Madrid no meio desta semana e volta a campo pelo Campeonato Italiano contra o Cagliari. Já a Roma enfrenta o CSKA Sofia pela Liga Conferência e tem jogo marcado contra o Spezia pelo Italiano no próximo fim de semana.