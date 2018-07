Inter vence Seongnam e termina Mundial em terceiro

Ainda abatido pela surpreendente derrota para o Mazembe, do Congo, o Internacional começou a partida em ritmo lento e chegou a ter a sua meta ameaçada pelo Seongnam, principalmente por Molina. Porém, logo assumiu o controle do jogo e não teve dificuldades para construir a sua vitória.

Aos 15 minutos, Alecsandro, vaiado pelos torcedores antes e no começo do jogo, cruzou da ponta direita para Tinga, que desviou de cabeça para as redes. O segundo gol do Inter saiu aos 27 minutos. D''Alessandro rolou para Alecsandro, que chutou rasteiro no canto direito do gol do Seongnam. Ainda no primeiro tempo, a equipe coreana teve Suk Won expulso.

Com um jogador a mais, o Internacional manteve o domínio da partida no segundo tempo, não diminuiu o ritmo e criou várias oportunidades. Assim, ampliou a sua vantagem com facilidade. Aos sete minutos, em contra-ataque, Rafael Sóbis passou para D''Alessandro, que finalizou e marcou o terceiro gol do time gaúcho. O quarto gol do Internacional saiu aos 26 minutos. Nei cruzou, Tinga fez um corta-luz e Alecsandro fez o seu segundo gol no jogo.

Com a partida definida, o técnico Celso Roth colocou em campo o goleiro Pato Abbodanzieri, que fez a sua despedida do futebol. O Internacional não manteve a mesma concentração e permitiu uma reação do Seongnam. E o time coreano marcou dois gols, ambos com Molina, feitos aos 39 e aos 48 minutos do segundo tempo, mas não evitou a vitória do Internacional por 4 a 2.

Ficha técnica:

Internacional 4 x 2 Seongnam

Internacional - Renan (Abbodanzieri); Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Wilson Matias (Andrezinho), Tinga, Guiñazu, D?Alessandro e Rafael Sóbis (Giuliano); Alecsandro. Técnico - Celso Roth.

Seongnam - Sung Ryong; Jae Sung, Chul, Young Sun e Sung Hwan; Sung Kuk, Ho Young Song (Radoncic) (Kim Ryong) (Kim Cheon), Suk Won e Molina; Dong Geon e Jae Cheol. Técnico - Shin Tae Yong.

Gols - Tinga, aos 15 minutos do primeiro tempo, Alecsandro, aos 27 minutos do primeiro tempo e aos 26 minutos do segundo tempo, D''Alessandro, aos 7, e Molina, aos 39 e aos 48 minutos do segundo tempo.

Cartão amarelo - Índio (Internacional)

Cartão Vermelho - Suk Won (Seongnam)

Árbitro - Michael Hester (Nova Zelândia).

Local - Estádio Zayed Sports City, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.