Inter vence Siena e conquista o penta no Italiano

A Inter de Milão venceu neste domingo o rebaixado Siena por 1 a 0 fora de casa e conquistou pela quinta vez seguida o Campeonato Italiano. Foi o 18.º Scudetto conquistado pelo time, que só tem menos títulos nacionais que a Juventus.

O gol do título foi marcado aos 11 minutos do segundo tempo pelo argentino Diego Milito, convocado por Maradona para a Copa. Após excelente jogada de Zanetti, o atacante recebeu cruzamento, dominou e tocou no canto esquerdo do goleiro.

Também campeão da Copa da Itália, o time dos convocados Júlio César, Maicon e Lúcio poderá fechar temporada com mais um título se vencer, no próximo dia 22, o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões.

A vitória da Inter tornou inútil o triunfo da Roma por 2 a 0 sobre o Chievo, fora de casa, com gols de De Rossi e Vucinic. O time da capital italiana terminou o campeonato em segundo.