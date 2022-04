Inter vence Spezia e pressiona Milan na disputa pela liderança do Italiano

A Internazionale visitou o Spezia no estádio Alberto Picco na tarde desta sexta-feira e venceu pelo placar de 3 a 1, acumulando três vitórias consecutivas no Campeonato Italiano. A boa fase do time de Simone Inzaghi pressiona o Milan, que ainda joga nesta sexta, na disputa pela primeira colocação. Os duelos do dia abrem a 33ª rodada do torneio.

A Internazionale chega a 69 pontos, na liderança provisória, podendo ser ultrapassada pelo Milan, que possui 68 pontos e um jogo a menos. O rival da cidade de Milão empatou em seus últimos dois jogos e buscará uma recuperação contra o Genoa.

O Campeonato Italiano não é o único título disputado entre os rivais. Na próxima terça-feira, a Internazionale enfrentará o Milan pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. O jogo de ida terminou empatado sem gols. Pelo Campeonato Italiano, a Inter terá mais um clássico pela frente no outro fim de semana, contra a Roma. Já o Spezia visitará o Torino na próxima partida.

O Spezia, comandado por Thiago Motta, já não possui maiores pretensões na atual temporada. O time está na 15ª colocação, com 33 pontos, uma folga confortável para o primeiro time na zona de rebaixamento e distante das equipes da parte de cima da tabela.

A vitória da Inter veio com um gol em cada tempo. Primeiro, Brozovic fez um golaço para abrir o placar e depois Lautaro Martinez mostrou todo seu oportunismo para confirmar a vitória. Maggiore fez um belo gol para descontar já no fim do jogo. Nos acréscimos, Alexis Sánchez marcou mais um para a Inter e confirmou a vitória.

Com a bola rolando, a Inter encontrou dificuldades para furar o bloqueio do Spezia, que começou a partida se defendendo muito bem. O placar foi aberto aos 31 minutos pelo time de Milão. Brozovic armou a jogada com uma bola enfiada pela alto para D’Ambrosio, que escorou de cabeça para o croata chegar batendo e marcar um golaço, 1 a 0.

Joaquim Correa teve boa chance de ampliar ainda no primeiro tempo, mas foi bloqueado na pequena área pela defesa do Spezia. Apesar de ter maior domínio de jogo e de não sofrer chances claras de perigo do Spezia, a Internazionale seguiu com dificuldades para furar o bloqueio do time mandante.

O Spezia voltou do intervalo pressionando. Agudelo aproveitou desatenção da defesa da Inter para assustar o adversário logo no primeiro lance após a volta do intervalo. Na sequência, Martin Erlic subiu de cabeça para desviar uma cobrança de escanteio e quase empatou. A Inter respondeu em uma boa oportunidade, mas Perisic atrapalhou o que seria o gol de Dzeko.

Uma grande jogada individual de Barella quase resultou em gol da Inter nos minutos seguintes. A Inter voltou a crescer na partida, mas encontrando muita dificuldade na disputa com o time do Spezia.

Tentando encontrar o bom futebol da temporada passada, Lautaro Martinez foi colocado em campo para decidir a partida. O argentino recebeu cruzamento de Perisic e desviou a bola do jeito que deu para o fundo do gol de Spezia, aos 28 minutos. Lautaro estava há 40 dias sem marcar pelo Campeonato Italiano.

Para trazer um pouco mais de emoção para os minutos finais da partida, Maggiore marcou um golaço para o Spezia aos 43 minutos. O meio-campista arriscou um chute de fora da área e acertou para diminuir o jogo para 2 a 1. Para confirmar a vitória, a Inter aproveitou uma vantagem com Alexis Sánchez, que recebeu livre na área para fazer 3 a 1 e fechar o placar.