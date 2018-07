Inter vence The Strongest por 1 a 0 e confirma 1º posição

O Internacional esteve longe de ser brilhante nesta quarta-feira, mas aproveitou-se da superioridade técnica para derrotar o The Strongest por 1 a 0, em Porto Alegre, e garantir a primeira colocação do Grupo 4 da Libertadores. Em dia para esquecer de D'Alessandro, o reserva Valdivia deixou o banco ainda no primeiro tempo, na vaga do lesionado Jorge Henrique, para botar fogo no jogo, marcar o gol e definir o resultado.

Os três pontos conquistados nesta noite levaram o Inter a 13, confirmando a primeira posição da chave. O The Strongest, que entrou na rodada em segundo, acabou sendo eliminado. Isso porque o Emelec derrotou a já desclassificada Universidad do Chile em casa, por 2 a 0, e ficou com a segunda vaga do grupo, com 10 pontos.

Agora o Internacional volta as atenções para o Campeonato Gaúcho, no qual inicia a decisão diante do Grêmio domingo, 16 horas, na Arena. O time colorado também espera para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. O principal candidato é o Guaraní, do Paraguai.

O JOGO

O começo foi bastante movimentado, com as duas equipes indo para o ataque. Aos 18 minutos, no entanto, o Internacional sofreu um baque ao perder Jorge Henrique lesionado, com um problema muscular. Mas a baixa se tornou reforço quando Valdivia ocupou a vaga do atacante contundido.