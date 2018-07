Inter vence Veranópolis e se recupera no Gaúcho

O resultado dá um alívio ao Internacional, que ficaria em situação complicada em caso de novo tropeço. Com o triunfo, a equipe assumiu a liderança do Grupo 1 do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, com seis pontos somados em quatro partidas. A equipe, porém, tem dois jogos a mais do que os vice-líderes Juventude e São Luiz, ambos com quatro pontos.

O jogo de sábado marcou o retorno de Tinga ao Internacional. O volante perdeu boa parte da pré-temporada por conta de dores musculares e disputou, contra o Veranópolis, a sua primeira partida em 2012. O volante teve participação direta no primeiro gol da equipe, aos quatro minutos da etapa inicial. João Paulo cruzou para Tinga, que finalizou e acertou o travessão. No rebote, o atacante Marcos Aurélio cabeceou para as redes.

O segundo gol do Internacional saiu aos dez minutos, com Fabrício, de cabeça, após cobrança de escanteio de João Paulo. No final do primeiro tempo, aos 40 minutos, o Veranópolis diminuiu ao aproveitar falha de Romário, que não conseguiu cortar a bola, que sobrou livre para Danilo Santos. Ele driblou o goleiro Renan e fez o gol da equipe visitante.

O terceiro gol do Internacional na partida saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Marco Aurélio cobrou falta, o goleiro Luiz Muller cortou mal e a bola caiu nos pés de Elton, que só empurrou para as redes, definindo a vitória por 3 a 1.

O Internacional volta a jogar no Campeonato Gaúcho no próximo domingo, no Estádio Olímpico, contra o Grêmio. Antes, porém, a equipe enfrenta o Once Caldas, em Manizales, pela fase preliminar da Libertadores, na quarta-feira, quando definirá o seu futuro na competição continental.